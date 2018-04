Dólar abre em alta, negociado a R$ 2,143 A taxa de câmbio abriu em alta no mercado interbancário e no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O primeiro negócio fechado com dólar comercial foi à taxa de R$ 2,142, alta de 0,14%, e na BM&F, a R$ 2,143, valorização de 0,23%. Neste último dia útil antes do segundo turno das eleições presidenciais, o mercado doméstico de câmbio deve concentrar-se prioritariamente nos acontecimentos internacionais, numa prova de que o pleito atual transcorre dentro de um elevado grau de estabilidade e de confiança dos agentes em relação ao futuro econômico do País. Mas há também a proximidade com o vencimento de novembro dos contratos futuros de dólar na BM&F, que pode interferir nas transações.