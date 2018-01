Dólar abre em baixa à espera de leilão O dólar comercial abriu hoje em queda de 0,18%, a R$ 2,159, no mercado interbancário. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar também começou o dia em baixa (0,29%), cotado a R$ 2,157. É véspera de feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e os mercados fecham mais cedo por lá. Internamente, o destaque para os investidores em câmbio é o leilão de swap cambial reverso. A operação visa a rolagem do vencimento do próximo dia 1º e era esperada. A curiosidade recai sobre o resultado, do qual podem surgir mais pistas a respeito do novo comportamento do mercado. Desde o início deste mês, os investidores demonstram vontade de comprar dólares, ao contrário do que vinha acontecendo há tempos. Primeiro houve um movimento lento de zeragem de posições por parte de investidores estrangeiros no mercado futuro. Aos poucos a tendência espalhou-se para os locais e o mercado à vista e, na última segunda-feira, os analistas foram surpreendidos pela rapidez com que a posição comprada em dólar das instituições financeiras atingiu a magnitude de US$ 3,259 bilhões - marca registrada no último dia 16, contra US$ 690 milhões ao final de outubro. A operação de hoje representa uma compra de dólares do Banco Central (BC) em mercado num montante equivalente ao vencimento dos contratos do dia 1º. Por isso, o resultado será mais um sinal do apetite dos investidores por moeda norte-americana. Se a rolagem conseguida pelo BC for parcial, significa que os investidores estão preferindo ter seus dólares de volta. Ou seja, apostam em alta da cotação da divisa. Mas o Banco Central colocar em mercado todos os contratos que está oferecendo, a operação sinalizará que a atual trajetória de elevação da moeda norte-americana pode estar perto do final. Assim, a reação mais forte a esse leilão deve ocorrer após as 14h30, quando será divulgado o resultado oficial. Porém os movimentos de antecipação podem ocorrer já durante a manhã. De início, pode haver um pequeno recuo do dólar em reação ao fato de o BC estar ofertando a rolagem integral. Afinal, para decidir isso, a autoridade monetária fez uma pesquisa de demanda em mercado ao final da tarde de ontem. O leilão acontecerá entre as 12 horas e as 13 horas e serão ofertados até 20.400 contratos com quatro vencimentos diferentes. O valor financeiro do vencimento do dia 1º de dezembro é de aproximadamente US$ 970 milhões.