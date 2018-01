Dólar abre em baixa a R$ 2,159 e espera dados nos EUA A cotação do dólar no mercado brasileiro, que continua ostentando cautela em relação à condução da economia no segundo mandato do presidente Lula, sucumbiu ao otimismo demonstrado ontem pelas bolsas de valores internacionais e interna e acabou encerrando o dia em pequena queda. A sinalização externa no início de hoje é de uma continuidade do bom humor. Porém, sua sobrevida depende dos indicadores a serem divulgados nesta terça-feira nos Estados Unidos, já que a preocupação com o destino da maior economia do planeta continua sendo bússola para os mercados financeiros. E não é diferente no Brasil. Na abertura dos negócios, o dólar comercial era cotado a R$ 2,159, com queda de 0,23%, em relação ao dia anterior. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista abriu em queda de 0,35%, também a R$ 2,159. Nos EUA, às 10h30 (horário de Brasília), a Challenger, Gray & Christmas divulga pesquisa de demissões feitas por grandes empresas norte-americanas em novembro. Às 11h30, o Departamento do Trabalho divulga os dados revisados da produtividade e do custo unitário da mão-de-obra no terceiro trimestre. Às 11h55, sai o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 2 de dezembro. Às 13 horas, o Instituto para Gestão de Oferta (ISM) divulga o índice de atividade dos gerentes de compras relativo ao setor de serviços em novembro. Também às 13 horas, saem os dados de encomendas à indústria em outubro. Internamente, a Fenabrave divulga, às 11 horas, o balanço de vendas de veículos referente a novembro e no acumulado do ano. Às 11h15, a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) comenta os Indicadores Industriais referentes a outubro. Conformado com o fraco crescimento deste ano, o mercado de câmbio brasileiro tende a relevar esses indicadores. As atenções recaem sobre os indícios do que possa vir a ser o desempenho da economia em 2007. Assim, somente novidades importantes sobre o esperado pacote econômico ou sobre a equipe do segundo mandato podem mexer significativamente com as decisões de negócios com dólar. Até lá, o cenário externo e o fluxo serão as munições para o giro do dia-a-dia e os investidores não devem montar posições fortes.