Dólar abre em baixa de 0,09% a R$ 2,175 na BM&F O dólar abriu em leve baixa de 0,09% no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), negociado a R$ 2,175 nas operações de liquidação à vista. A Medida Provisória que altera a legislação cambial foi publicada hoje no Diário Oficial da União, mas para o mercado de câmbio não apresenta novidades do que já havia sido esclarecido pelo Ministério da Fazenda na semana passada. O assunto deve ser ofuscado pela agenda norte-americana. Hoje, o Departamento do Trabalho dos EUA divulga os dados do nível de emprego em julho, às 9h30 (de Brasília), que estão sendo considerados fundamentais para que se montem as apostas finais para o resultado da reunião do Federal Reserve (banco central americano) sobre juros da semana que vem. Por isso, é provável que os investidores se mostrem retraídos e cautelosos na abertura das transações. Até porque, ontem, houve um movimento de otimismo, aqui e lá fora, gerado por expectativas positivas para esses números.