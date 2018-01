Dólar abre em baixa de 0,14% a R$ 2,154 O mercado de câmbio abriu uma hora mais tarde hoje do que habitual, com o dólar à vista negociado a R$ 2,154 no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), baixa de 0,14% em relação à taxa de fechamento dos negócios ontem. No mercado interbancário, o dólar comercial também começou o dia a R$ 2,154. No último dia útil que antecede o Natal, o mercado doméstico de câmbio receberá mais alguns números para compor o balanço do ano, tanto aqui, como lá fora. Internamente tem a nota de política fiscal do governo (10h30) e o resultado da segunda prévia do IGP-M, que já foi divulgado mostrando taxa de 0,28%, dentro das estimativas do mercado (0,22% a 0,35%). Nos EUA, o destaque é o índice de preços PCE. O indicador ganhou ainda mais importância depois de declarações de um dos presidentes regionais do Fed (banco central americano), ontem, ressaltando novamente as preocupações com a inflação e após os dados do PIB do terceiro trimestre, mais fracos do que o esperado.