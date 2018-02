Dólar abre em baixa de 0,14%, cotado a R$ 2,182 A taxa de câmbio abriu em baixa de 0,14% as negociações no mercado interbancário esta manhã, com o dólar comercial cotado a R$ 2,182. No pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar de liquidação à vista também começou o pregão viva-voz em baixa, trocando de mãos à taxa de R$ 2,181. O mercado financeiro como um tudo está focado hoje na decisão do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre juros. A decisão sai à tarde, às 15h15 (horário de Brasília). O que for decidido no encontro deve dirigir o comportamento dos ativos ao redor do mundo, nas próximas semanas. E, dependendo da escolha do Fed, haverá um movimento imediato de ajuste por parte dos investidores. Até ontem, a maioria posicionou-se para uma pausa no ciclo de elevações dos juros nos EUA. Para calibrar as apostas de última hora, o mercado vai acompanhar o preço do petróleo e os indicadores da economia norte-americana que serão divulgados ainda esta manhã. O preço da commodity ontem bateu novos recordes e jogou um pouco de areia nas previsões otimistas para o resultado da reunião do Fed aqui no mercado doméstico de câmbio. Portanto, hoje, se o preço do petróleo encontrar fôlego para dar seqüência à escalada, pode causar nervosismos. Mas não é o que acontece, por enquanto. O petróleo operava em ligeira baixa em Londres e Nova York esta manhã.