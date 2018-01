Dólar abre em baixa de 0,15% a R$ 2,058 na BM&F A taxa de câmbio abriu em baixa de 0,15% no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, com o dólar cotado a R$ 2,058. O câmbio doméstico está de olho nos desdobramentos da captura de 15 marinheiros britânicos pelo Irã, na última sexta-feira. O impasse não teve solução no final de semana e, por conseqüência, a tensão internacional sobre este conflito diplomático não se dissolveu, o que está elevando os preços do petróleo em Londres e em Nova York. Mesmo assim, os profissionais do mercado doméstico de câmbio não acreditam em grandes pressões de alta nas cotações do dólar hoje pela manhã. Isso porque o mercado acionário não demonstra grandes preocupações, por enquanto, embora não tenha definido um rumo coerente e único. Dentre as principais bolsas européias, Londres opera em alta, enquanto Frankfurt e Paris recuam. Por aqui, além da pesquisa Focus (projeções das instituições financeiras, consolidadas pelo Banco Central), que já foi divulgada e não trouxe mudanças nas previsões para o câmbio (R$ 2,12 por dólar no final deste ano), o mercado aguarda os dados da balança comercial da quarta semana de março. A partir das 10 horas, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga os números.