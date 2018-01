Dólar abre em baixa de 0,19%, a R$ 2,148, na BM&F O conteúdo do comunicado do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), ontem, foi considerado ameno pelos analistas ao ressaltar a redução significativa da atividade do setor imobiliário e manter sinais de preocupação com inflação. Assim, a reação dos mercados também foi ponderada e alguns ajustes podem ser feitos no câmbio hoje, que abriu em queda de 0,19%, a R$ 2,148, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Ontem, o dólar à vista fechou nas máximas em grande parte por causa de apreensões com o resultado da reunião do Fed. Como o próprio Fed ressaltou, sem dados conclusivos até o momento, os próximos indicadores continuarão sendo de fundamental importância para o rumo da política monetária dos EUA e, conseqüentemente, para as decisões de negócios do mercado financeiro global. Na reunião de ontem, a taxa básica de juros dos Estados Unidos foi mantida em 5,25% ao ano. Hoje na agenda norte-americana o destaque são os dados de vendas no varejo em novembro. Também serão divulgados os dados de estoques das empresas em outubro e as estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 8 de dezembro do American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE).