Dólar abre em baixa de 0,20%, cotado a R$ 2,03 A taxa de câmbio registra baixa de 0,20% no início do pregão viva-voz na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com o dólar à vista cotado a R$ 2,03. Ontem, no final da sessão, a moeda norte-americana valia R$ 2,034. No mercado interbancário, o dólar comercial era negociado esta manhã, às 9h40, a R$ 2,031, recuo de 0,15%. No mês de abril, o dólar acumula perda de 1,5% em relação ao real. Desde o começo do ano, a desvalorização acumulada é de 4,96%. Na virada do ano, o dólar era negociado a R$ 2,13 (cotação de fechamento de 2 de janeiro deste ano). Analistas prevêem que o dólar pode furar em breve o nível psicológico de R$ 2,00, retornando assim ao patamar de seis anos atrás. A última vez que o dólar foi negociado a R$ 2,00 foi em fevereiro de 2001.