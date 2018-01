Dólar abre em baixa de 0,26% a R$ 2,1543 na BM&F A taxa de câmbio abriu o dia em baixa de 0,26% no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com o dólar negociado a R$ 2,1543. Depois de abalar os negócios ao anunciar a adoção de medidas de controle de capitais, a Tailândia atenuou sua decisão ontem. Em resposta, hoje, os investidores voltaram às compras no mercado asiático. As principais bolsas de valores na Europa e os índices futuros em Nova York também operam em alta esta manhã, sinalizando um dia positivo. E não deve ser diferente por aqui. Pelo menos no mercado de câmbio, onde o consenso continua sendo de fluxo positivo de recursos no médio prazo e dólar em queda. O recuo da taxa de câmbio, no entanto, pode ser limitado, em intensidade e duração, pela percepção formada ontem perante os dados de posição cambial dos bancos, de que o espaço para compras de moeda norte-americana aumentou. A posição comprada, que ao final de novembro era de US$ 4,314 bilhões, caiu para US$ 659 milhões ao final da primeira quinzena de dezembro. Além disso, o fluxo cambial está negativo no acumulado do mês até dia 15, em pouco mais de US$ 2 bilhões.