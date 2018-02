Dólar abre em baixa de 0,3%, negociado a R$ 2,155 A taxa de câmbio abriu em baixa de 0,3% no mercado interbancário à vista e no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros. O dólar comercial era negociado às 9h55 a R$ 2,155 e na BM&F, a R$ 2,1545. As operações no câmbio só começaram depois da divulgação do índice de inflação no atacado nos Estados Unidos. O PPI (índice de preços ao produtor) veio inesperadamente abaixo das previsões e deve provocar ajustes nos ativos financeiros hoje.