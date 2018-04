Dólar abre em baixa de 0,32% a R$ 2,025 na BM&F A taxa de câmbio abriu em baixa de 0,32%, com o dólar cotado a R$ 2,025 às 9h35 no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Os sinais do mercado internacional são positivos.O bom humor se baseia no resultado dos dados de março do mercado de trabalho norte-americano, divulgado na sexta-feira, durante o feriado. O número de criação de vagas de trabalho nos EUA subiu 180 mil em março, superando a previsão dos economistas ouvidos pela Dow Jones, de aumento de 142 mil. A taxa de desemprego nos EUA caiu para 4,4% em março, de 4,5% em fevereiro. De forma geral, esse resultado afasta num primeiro momento o temor de recessão econômica nos EUA e, dessa forma, garante uma abertura em alta dos índices futuros das bolsas em Wall Street. E deve reforçar a tendência de queda da moeda norte-americana por aqui. O dado do mercado de trabalho nos EUA fez o mercado financeiro reduzir as apostas em uma queda do juro norte-americano na reunião de junho (para o encontro de maio, o mercado segue convicto de que o juro permanecerá inalterado). Vale destacar que o volume de negócios nesta segunda-feira promete ser reduzido, porque hoje é feriado em vários países na Europa. Ficam fechados hoje os mercados da Austrália, Bélgica, República Checa, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.