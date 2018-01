Dólar abre em baixa de 0,43% a R$ 2,093 A taxa de câmbio abriu novamente em queda hoje, no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros. Às 9h05, o dólar foi negociado R$ 2,093, recuo de 0,43% em relação à taxa do fechamento da sessão ontem. A queda acumulada apenas nos dois primeiros dias do mês já atinge 1,41%. A expressiva baixa da taxa de câmbio trouxe de volta as discussões em torno da capacidade e conveniência de que o Banco Central atue mais fortemente no mercado à vista para impedir a continuidade da valorização do real. O recuo acentuado da moeda norte-americana deve suscitar reclamações, principalmente dos exportadores. O dólar só deve encontrar fôlego momentâneo para subir no mercado doméstico se algum dos números da economia norte-americana a serem divulgados hoje incomodar os analistas. Uma eventual alta, no entanto, não significaria de imediato nenhuma mudança nas avaliações de que o cenário é favorável à desvalorização da moeda norte-americana. Os especialistas do mercado de câmbio redobrarão as atenções sobre os leilões de compra de moeda do BC no mercado à vista.