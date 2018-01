Dólar abre em baixa de 0,48% a R$ 2,16 O dólar abriu em baixa de 0,48% no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), negociado a R$ 2,16 nos contratos de liquidação à vista. Hoje é dia de formação da PTAX (taxa média de câmbio calculada ao final de cada dia pelo Banco Central) que liquida amanhã os contratos futuros de dólar de dezembro negociados na BM&F e não faltarão eventos para temperar a disputa habitual entre investidores vendidos (que apostam na baixa do dólar) e comprados (que apostam na alta da moeda) no mercado futuro. Há duas sessões essa disputa na BM&F permeia os negócios, com vantagem para os vendidos. Por isso e pela importância da agenda desta quinta-feira, o dia promete volatilidade no mercado doméstico de câmbio. Internamente, o destaque é a divulgação dos dados do PIB referentes ao terceiro trimestre do ano, que saem às 9h30. Os analistas esperam crescimento entre 0,3% e 0,9% em comparação ao segundo trimestre. Em relação ao terceiro trimestre de 2005, estima-se alta de 2,9% a 4%. Ontem, o ministro Guido Mantega adiantou que os dados referentes ao investimento virão fortes. E ainda tem o Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista em outubro de 2006, às 11 horas. Quanto à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, que cortou a Selic em mais 0,5 ponto porcentual, não deve haver grandes reações entre os investidores em câmbio, já que essa era a aposta majoritária ao final da tarde de ontem. A taxa Selic foi fixada em 13,25% ao ano.