Dólar abre em forte queda de 2,58%, a R$ 2,268 O dólar abriu em forte queda e às 9h40 operava na mínima de R$ 2,267, com queda de -2,62%. O dólar subiu 2,37% em três pregões consecutivos e o Banco Central diminuiu sua oferta de swap cambial reverso no leilão de hoje. Resultado: o mercado reage energicamente, abrindo os negócios muito antes do horário habitual (antes das 9h10), devolvendo toda a alta acumulada nos últimos dias e mais. A cotação de abertura foi de R$ 2,268, o que representa desvalorização de 2,58%.