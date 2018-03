Dólar abre em leve alta, cotado a R$ 2,15 O dólar abriu os negócios no mercado interbancário hoje em leve alta (0,05%), cotado a R$ 2,15. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o primeiro contrato de câmbio à vista também foi acertado a R$ 2,15. Os sinais do mercado externo do início do dia são de que o ambiente de forte oscilação de preços de ativos deve continuar hoje. Enquanto as principais bolsas asiáticas fecharam em queda, o mercado europeu registra ganhos, com exceção da Bolsa de Londres, que caía 0,23% às 10h10, logo após a decisão do banco central do país de elevar inesperadamente os juros básicos para 5,25% ao ano (o mercado previa estabilidade da taxa em 5% ao ano). No mercado futuro de petróleo, os preços dos contratos em Nova York e Londres continuam em queda, em torno de US$ 53,50 o barril para entrega em fevereiro. Assim, perante um quadro de pouca definição, os investidores de câmbio têm preferido não fazer grandes apostas. No decorrer da manhã, o fluxo e o comportamento externo darão o ritmo das transações.