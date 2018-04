Dólar abre em leve alta de 0,07% a R$ 2,1645 na BM&F A taxa de câmbio abriu praticamente estável no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, com o dólar negociado a R$ 2,1645 nos contratos de liquidação à vista. Em relação ao fechamento do mercado na sexta-feira, a variação é de apenas 0,07%. A semana deve ser fraca de negócios. Hoje é feriado nos EUA e parte dos mercados não funciona. Entre os que abrem, o mais importante é o acionário, com a Bolsa de Nova York e a Nasdaq operando em horário normal. A Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), onde se negocia o petróleo futuro, também manterá o ritmo habitual. Na quinta-feira o feriado é aqui e as atividades do mercado financeiro serão totalmente interrompidas. Muitas empresas emendarão a sexta-feira. O mercado financeiro tende a focar seus comentários desta manhã nas repercussões em torno do debate eleitoral na TV travado ontem entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu opositor, Geraldo Alckmin. O tom foi duro, com acusações de ambas as partes. O ponto que poderia mexer com os preços dos ativos, no entanto, não ganhou espaço nas discussões.