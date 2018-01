Dólar abre em leve alta de 0,09% a R$ 2,169 na BM&F A taxa de câmbio registra leve valorização no início do pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros. O dólar à vista foi negociado a R$ 2,169, alta de 0,09%, às 9h35. O mercado internacional mostra-se indefinido, com leve tom negativo. Por aqui, os especialistas avaliam que o mercado de câmbio seguirá essa toada, com as cotações do dólar iniciando a semana entre a estabilidade e pequena alta. As expectativas para o fluxo são positivas já que é início de mês e isso costuma significar forte atuação dos exportadores que vêm a mercado fazer caixa para honrar compromissos. Assim, a definição para a trajetória do dólar viria somente no decorrer das transações. Até porque, o comportamento inicial do mercado internacional pode sofrer mudanças. Hoje há somente um indicador norte-americano a ser divulgado. Mas é importante porque o mercado busca dados para consolidar suas avaliações sobre a economia norte-americana. Às 13 horas, a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis divulga o indicador de vendas pendentes de imóveis residenciais em outubro para o qual estima-se queda de -0,5%, de -1,1% registrado em setembro. A diminuição da queda das vendas do setor imobiliário pode ser fundamental para começar a melhorar as perspectivas dos economistas a respeito da economia dos EUA. Segundo apurou a correspondente da Agência Estado em Nova York, Nalu Fernandes, a avaliação dos especialistas sobre o desempenho da maior economia do globo é mais pessimista do que a esboçada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). E os próximos indicadores devem ser fundamentais para apontar quem tem razão. O de hoje poderia ser o começo. Mas, se o dado sinalizar desaquecimento ainda maior, vai reforçando o pessimismo e o impacto em negócios pode ser ainda maior.