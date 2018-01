Dólar abre em leve alta na BM&F a R$ 2,165 A taxa de câmbio começou o dia em leve alta no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, com o dólar negociado a R$ 2,165 (+0,07%) nos contratos de liquidação à vista. A oscilação provocada pelos indicadores conflitantes da economia norte-americana tem marcado as transações do câmbio nos últimos dias. E não deve ser diferente hoje. Depois de reagir mal ao indicador de atividade dos gerentes de compras de Chicago, ontem, os investidores internacionais amanhecem otimistas, na expectativa de que ISM, sobre a atividade industrial em todo o território norte-americano, a ser divulgado às 13 horas, mostre um ambiente melhor. Se resolvesse seguir os passos do exterior, o dólar teria espaço para continuar em queda por aqui. Mas não é isso que apontou o primeiro negócio fechado às 9h15 na BM&F, com o dólar em leve alta. Isso mostra que os investidores domésticos continuam considerando também em suas transações as variáveis que levaram o dólar a subir durante a maior parte do mês de novembro, entre elas, as indefinições sobre o segundo mandato do presidente Lula. A definição da trajetória do dólar hoje, no entanto, deve vir no decorrer da manhã. Vale lembrar que, além de indicadores econômicos, a agenda dos EUA prevê discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Ben Bernanke, a partir das 12 horas. Além dele, outros quatro presidente regionais do Fed falam durante esta sexta-feira. Internamente, há a divulgação dos dados referentes à balança comercial de novembro. Desta vez, os números serão anunciados às 14h30, durante o encontro da Enaex, no Rio.