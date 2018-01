Dólar abre em leve alta, negociado a R$ 2,156 O dólar comercial abriu hoje em alta de 0,19%, negociado a R$ 2,156 no mercado interbancário. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar valia R$ 2,153 (alta de 0,05%), às 9h56, nos contratos de liquidação à vista. A semana é cortada pelo feriado da Proclamação da República, na próxima quarta-feira, 15 de novembro. Os fatores de maior relevância para o mercado doméstico de câmbio devem continuar sendo as perspectivas para fluxo e as atuações do Banco Central. Por ora, o mercado internacional beneficia-se da agenda vazia de hoje e das notícias corporativas positivas que alavancam valorizações nas bolsas européias. Nos EUA, onde ainda é madrugada, os futuros das bolsas de Nova York indicam ligeira alta para a abertura do pregão do mercado à vista. As taxas de juros dos títulos do Tesouro americano recuam e o petróleo mostra pequena queda. O mercado interno tende a continuar atento aos dados da inflação nacional. Desde que os últimos indicadores mostraram taxas acima das expectativas, o tema ganhou atenções maiores dos analistas. Mas, por enquanto, a avaliação de que a alta é pontual e não deve contaminar as perspectivas positivas para os fundamentos do País. Assim, eventuais novidades em relação à inflação poderiam afetar mais fortemente o mercado de juros sobrando somente respingos para o mercado de câmbio. Às 12h30, o Banco Central deve revelar a primeira parcial do fluxo cambial de novembro. Em outubro, o fluxo ficou positivo em US$ 3,187 bilhões. A expectativa do mercado é de que o resultado volte a ficar no azul neste mês. No ano, o fluxo cambial está positivo em US$ 35,233 bilhões.