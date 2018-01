Dólar abre em leve alta, negociado a R$ 2,193 na BM&F O dólar abriu em leve alta (0,09%) no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), negociado a R$ 2,193 nos contratos de liquidação à vista. O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Ben Bernanke, fala em público hoje sobre as perspectivas da economia dos EUA. Isso é sempre motivo de cautela e curiosidade dos investidores ao redor do mundo. Em meio ao movimento de moedas internacionais que ocorre nos últimos dias, que é em grande parte provocado justamente pelas incertezas sobre o rumo da atividade econômica norte-americana, essa apreensão em relação ao que o dirigente do Fed tem a dizer fica maior ainda e deve ter impacto significativo nas decisões de negócios. Às 9h25, o euro era cotado a US$ 1,3152, mantendo-se bastante valorizado em relação ao dólar, embora abaixo da máxima dos últimos 20 meses atingida ontem, de US$ 1,3180. Por aqui, a apreensão com a cena externa soma-se a uma crescente dúvida a respeito do segundo mandato do presidente Lula. Ontem, depois da entrevista do ministro da Fazenda, Guido Mantega, os investidores levaram aos negócios o desconforto em relação a dois importantes assuntos. O primeiro ponto de desagrado é a hesitação, cada vez mais clara, por parte do governo em fazer uma reforma previdenciária. O segundo é o próprio pacote de ajuste fiscal, que o mercado está considerando insuficiente. Quanto a este último, vale ressaltar que as medidas ainda não terminaram de ser anunciadas e o mercado, como lhe é peculiar, estaria antecipando uma notícia negativa que pode não se concretizar.