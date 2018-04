Dólar abre em leve baixa, cotado a R$ 2,035 na BM&F A taxa de câmbio começou o pregão viva-voz na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) em leve baixa de 0,05%, com o dólar negociado a R$ 2,035 nos contratos de liquidação à vista. O mercado internacional ainda não definiu um rumo hoje. Mas por aqui, os fundamentos da economia e as perspectivas de fluxo de recursos indicam para mais um dia de queda da cotação do dólar ante o real. No entanto, o preço do dólar no final do dia ontem, de R$ 2,037 no mercado interbancário (menor taxa desde 6 de março de 2001) pode abrir espaço para realização de lucros. Por isso, os investidores tendem a negociar o dólar próximo à estabilidade até que a agenda do dia apresente alguma novidade que ateste a esperada oportunidade de compra de moeda norte-americana ou, em caso de notícias positivas, que corrobore a manutenção da queda das cotações para novos recordes de baixa. Vale registrar que o Tesouro Nacional divulgou oficialmente o resultado da emissão de bônus da República Global 2017 realizada ontem nos EUA, Europa e na Ásia. Foram captados US$ 525 milhões, sendo US$ 500 milhões nos EUA e Europa e US$ 25 milhões na Ásia. O cupom de juros, de 6% ao ano, com diferença de apenas 1,22 ponto porcentual sobre o título equivalente do Tesouro americano, foi o menor da história.