Dólar abre em queda de 0,18%, a R$ 2,243 O dólar abriu em queda de 0,18%, cotado a R$ 2,243. Os assuntos do dia no mercado doméstico de câmbio devem ser o comportamento ameno do mercado internacional, a ata do Copom e o depoimento do ministro Palocci à CPI dos Bingos. A ata foi divulgada à instantes e os analistas ainda estão fazendo a primeira leitura do documento. Mas, de imediato, o texto esclarece que o Banco Central foi surpreendido pelo tamanho da inflação neste início de ano e que o Copom acompanhará atentamente o desenvolvimento dos preços até sua próxima reunião. A conclusão da primeira leitura, assim, é de que o Copom segue atento, apesar do corte de 0,75 ponto porcentual na Selic.