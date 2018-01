Dólar abre em queda de 0,31%, a R$ 2,251 O dólar abriu em queda de 0,31%, a R$ 2,251. Banco Central segue com oferta reduzida nos leilões de swap cambial reverso e o mercado reage derrubando a cotação do dólar. Pelo terceiro dia útil consecutivo, a intervenção da autoridade monetária será de somente 4.250 contratos, mas desta vez, serão quatro prazos e não três, como ontem e na sexta-feira. Com isso e a tranqüilidade esboçada pelos ativos internacionais no início desta manhã, o mercado aposta em recuo das cotações da moeda norte-americana na abertura de hoje.