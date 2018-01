Dólar abre em queda de 0,40% Os primeiros dados relevantes de inflação após a ata do Copom, são o IPC-Fipe e o IPCA-15 de janeiro. E o mercado vai acompanhar atentamente, como sugeriu o documento divulgado ontem pelo BC e que não esclareceu o rumo futuro do juro, apontando, justamente, a surpresa causada pela inflação mais alta do que o previsto neste início de ano. O dólar abriu em queda de 0,40% e às 10h10 ampliou a baixa para 0,76%, cotado a R$ 2,213. (Agência Estado)