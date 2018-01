Dólar abre em queda de 0,44%, a R$ 2,268 O dólar abriu em queda de 0,44%, cotado a R$ 2,268. BC manteve para hoje a oferta reduzida, a 4.250 contratos, no leilão de swap cambial reverso. Isso, somado à queda acentuada do dólar e do petróleo no mercado internacional, deve gerar mais uma valorização do real na abertura do mercado doméstico de câmbio hoje. Porém, o recuo não deve ser forte já que o "grosso do ajuste" à nova quantia de swap ofertada foi feito na sexta-feira, quando a cotação cedeu 2,15%.