Dólar abre em queda de 0,56%, a R$ 2,125 O dólar abriu em queda de 0,56%, cotado a R$ 2,125. A MP da desoneração para investimentos estrangeiros em títulos públicos foi publicada hoje no DO e deve ter impacto na abertura dos negócios com dólar esta manhã. Ontem, especulações de que a medida valeria somente para títulos de prazo mais longo seguraram o valor do dólar. Mas não foi o fator primordial, já que o mercado entende que, mesmo assim, a desoneração é um atrativo a mais para entradas. Assim, ontem, a interrupção na queda do dólar foi atribuída, principalmente, à conclusão tirada do discurso do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, de que aumentou a possibilidade de o aperto monetário dos EUA se estender pelas próximas duas reuniões do Fomc, em março e maio.