Bovespa opera em alta e dólar cai com otimismo sobre China e Grécia

SÃO PAULO - Depois do feriado paulista que manteve a Bolsa fechada, o Ibovespa opera em alta, impulsionado pelo otimismo do investidor estrangeiro a respeito de um bom desfecho para a crise grega e dada a reviravolta do mercado financeiro chinês, que responde a medidas adotadas por Pequim.

A agenda pobre de indicadores locais também conduz a atenção do investidor e analista brasileiro para o exterior nesta sexta-feira, segundo relatório do Bradesco.

Nesse início de sessão pós-feriado, o Ibovespa começou renovando as máximas, influenciado pela valorização das ações da Petrobrás, grandes bancos, Vale e siderúrgicas. A ON da Vale, por exemplo, chegou a subir mais de 4%. Às 11h16, no entanto, a alta havia sido reduzida para 2,62%. Nesse mesmo horário, o Ibovespa subia 1,08% aos 52.339 pontos.

O mercado de câmbio também seguia o bom humor com as notícias internacionais. No mesmo horário, a moeda norte-americana recuava 0,65%, cotada a R$ 3,193. Na mínima do dia, chegou a atingir R$ 3,176.

Na Europa, as principais bolsas operam em franca recuperação, com alta generalizada superior a 1%. Na Ásia, o destaque ficou com as bolsas chinesas, que fecharam em forte alta pelo segundo pregão consecutivo.

A Bolsa de Xangai, que tem o principal índice acionário da China, subiu hoje 4,5%, depois de ter valorizado 5,8% na quinta-feira. Analistas, porém, questionam se a recuperação recente das ações chinesas irá de fato se sustentar.

As ações da Vale refletem a recuperação do preço do minério de ferro e das bolsas chinesas. De acordo com dados do The Steel Index, a commodity subiu 3,3% hoje na China, após subir ontem 9,5% no mercado à vista.

A alta recupera o tombo de 11% no preço na quarta-feira. O movimento acompanhou a recuperação do mercado financeiro e da esperança de uma gestão adequada para a chamada bolha do mercado acionário da China.