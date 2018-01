Dólar abre em queda e inverte tendência O dólar abriu em queda de 0,36%, cotado a R$ 2,236, mas às 10h14 era cotado a R$ 2,245 em alta de 0,04%. Com o feriado em comemoração ao aniversário de São Paulo, as bolsas de Valores (Bovespa) e de Mercadorias e Futuros (BM&F) ficarão fechadas hoje. As mesas de operações das maiores instituições financeiras do País manterão esquema de plantão para atenderem somente eventuais transações com origem em outras capitais ou centros empresariais do País.