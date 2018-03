Dólar abre em queda; feriado deve reduzir volume O dólar comercial abriu em queda, a R$ 2,124, e em instantes foi a R$ 2,127, em baixa de 0,09%. O mercado doméstico de câmbio operará somente no balcão, com transações à vista, em dia de feriado municipal em São Paulo, que comemora o aniversário de 453 anos da cidade. Sem o funcionamento da Bolsa de Mercadorias e Futuros, não há possibilidade de arbitragem e as tesourarias dos bancos ficam fora dos negócios. Os investidores externos também não operam, até porque boa parte das instituições estrangeiras, que atende a maioria desses clientes, está sediada em São Paulo. Os poucos negócios esperados para hoje devem restringir-se ao comércio exterior, já que cidades atuantes nesse segmento, como Rio de janeiro e Campinas, trabalham normalmente.