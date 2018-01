Dólar abre estável a R$ 2,121 na BM&F A taxa de câmbio começa o dia estável no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), ou seja, com o dólar cotado a R$ 2,121, no mesmo nível dos negócios ontem. O mercado financeiro internacional dá sinais de que ainda não retornou à tranqüilidade, depois do susto com a queda de 8,9% da Bolsa chinesa na terça-feira. As bolsas asiáticas voltaram a fechar em queda hoje e, na Europa e os índices futuros dos EUA, onde o início da manhã era positivo, está havendo uma piora. Por aqui, os investidores devem continuar sensíveis a eventuais oscilações internacionais e tendem a acompanhá-las. O dado de destaque para o mercado de câmbio doméstico hoje é a divulgação dos números da balança comercial de fevereiro, a partir das 10 horas. As estimativas dos analistas são de superávit entre US$ 2,3 bilhões e US$ 3 bilhões no mês passado.