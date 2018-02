Dólar abre estável a R$ 2,137 na BM&F A taxa de câmbio abriu estável o pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros. O dólar de liquidação à vista está cotado a R$ 2,137. No pré-mercado norte-americano, as taxas de juros dos títulos do Tesouro dos EUA seguem em baixa, mas os índices futuros das bolsas de valores dão sinais de parcimônia, depois de comemorem dois dias consecutivos de boas notícias sobre a inflação e a atividade econômica dos EUA. Essa moderação deve ser seguida pelo mercado doméstico de câmbio hoje. A manhã tem uma informação doméstica de relevância: às 10h30, o Banco Central divulga nota do setor externo, relativa ao mês de julho. Economistas consultados pela Agência Estado esperam superávit de conta corrente entre US$ 2 bilhões e US$ 3,2 bilhões. Para o investimento estrangeiro direto, as projeções vão de entrada de US$ 1,3 bilhão a US$ 3,15 bilhões. A partir das 12 horas, o BC fará o esperado leilão de swap cambial reverso. A operação visa a rolagem do vencimento do próximo dia 1º de setembro. O BC ofertará até 33,8 mil contratos com cinco vencimentos diferentes, com um valor financeiro idêntico ao do vencimento (US$ 1,6 bilhão).