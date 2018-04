Dólar abre estável a R$ 2,161 no pregão da BM&F A taxa de câmbio começou o dia estável a R$ 2,161 no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O mercado doméstico de câmbio deve manter o comportamento dos ativos internacionais como centro de suas atenções hoje. Também deve continuar operando de acordo com as notícias que vão surgindo, mostrando reações pontuais, sem montar grandes posições até que o quadro sucessório das eleições presidenciais brasileiras se mostre mais claro. A avaliação dos especialistas é que, com ambiente externo tranqüilo, a tendência seria as cotações do dólar recuarem, após a abertura estável, já que o fluxo de recursos tem sido positivo e o mercado acumulou dólares no decorrer de setembro, como se concluiu ontem, depois que o Banco Central mostrou os dados do fluxo cambial. No final do mês passado, os bancos estavam com posição cambial comprada de US$ 2,419 bilhões, depois de terem encerrado agosto vendidos em US$ 979,4 milhões. Parte desse acúmulo de dólares foi decorrente da cautela do período pré-eleitoral.