Dólar abre estável, negociado a R$ 2,114 A taxa de câmbio abriu o dia a R$ 2,114 por dólar, no mesmo nível do fechamento dos negócios ontem à tarde no mercado interbancário. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar também começou o pregão viva-voz valendo R$ 2,114. O Banco Central fez uma consulta a instituições financeiras ontem no final do dia e decidiu fazer hoje a rolagem de contratos derivativos que vencerão no dia 1º de março, num total de US$ 450 milhões. O leilão de swap cambial reverso, como é chamada essa operação de troca de posições em câmbio por juros, será das 12 horas às 13 horas, com resultado previsto para as 14h30. Na prática, com o leilão de swap a autoridade monetária retira parte dos dólares do mercado e segura um pouco a valorização do real.