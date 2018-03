Dólar abre praticamente estável, cotado a R$ 2,134 O dólar comercial abriu em leve baixa (-0,05%) hoje no mercado interbancário, negociado a R$ 2,134. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o primeiro contrato de dólar à vista foi fechado à taxa de R$ 2,1345, praticamente estável em relação a ontem. O dia começa com as bolsas européias em queda devido a notícias corporativas setoriais, mais especificamente de tecnologia. O petróleo e as empresas de siderurgia sobem e, se não tem força para alavancar os índices, deixam de ser, por enquanto, um fator a pesar negativamente. Aparentemente, o mercado de câmbio está enxuto depois que em seus dois últimos leilões de compra o Banco Central adquiriu cerca de US$ 850 milhões, segundo cálculos do mercado. Além do fluxo, o ritmo do câmbio manterá influências do comportamento dos mercados internacionais.