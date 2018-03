Dólar abre praticamente estável, cotado a R$ 2,136 A taxa de câmbio apresenta-se praticamente estável nos primeiros negócios fechados hoje no mercado interbancário. O dólar comercial foi cotado a R$ 2,136 às 9h50, variação de 0,05% em relação ao final da tarde de ontem. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar abriu estável a R$ 2,135, no contrato de liquidação à vista. Nos Estados Unidos, hoje começa a reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do banco central americano, que encerra amanhã com a definição da taxa básica de juro no país. A reunião deixa os mercados cautelosos, já que nos últimos dias cresceu a percepção de que a taxa deve permanecer estável em 5,25% ao ano por período mais longo do que o estimado inicialmente. No mercado doméstico de câmbio, além da expectativa sobre a trajetória do juro norte-americano, tende a pesar nas negociações com dólar a proximidade do vencimento dos contratos futuros de dólar de fevereiro na BM&F, no próximo dia 1º. Até a semana passada, a posição geral do mercado era "vendida" em US$ 3,4 bilhões (posição vendida significa a aposta na queda do dólar). Apoiados nisso, os especialistas avaliam que os investidores "vendidos" tentarão forçar um fechamento em queda hoje da taxa de câmbio.