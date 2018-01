Dólar acentua queda acompanhando oscilação de bolsas O dólar renovou as mínimas no início da tarde, influenciado pela oscilação das Bolsas em Nova York e São Paulo entre ligeiras altas e baixas. Os investidores aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, ainda esta tarde, sobre a economia norte-americana. Na mínima, o dólar comercial foi negociado a R$ 2,182, em queda de 0,41%, no mercado interbancário. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista valia R$ 2,1819, em baixa de 0,42%. Por volta das 15 horas, contudo, a moeda já devolvia parte da queda, sendo cotado a R$ 2,185, com perda de 0,27%, nos dois mercados. Segundo um operador, o mercado cambial está sensível à alta, por isso, a ausência de fluxo positivo esta tarde favorece a volatilidade. De manhã, a subida do dólar até a máxima de R$ R$ 2,196, com valorização de 0,23%, na BM&F e no mercado interbancário chamou um expressivo fluxo comercial positivo, que fez a moeda recuar.