Dólar acentua queda com recuo nos preços do petróleo O dólar renovou as mínimas esta tarde com o fluxo cambial positivo em meio à redução externa dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) e dos preços do petróleo. Segundo um operador, após o leilão de compra do Banco Central no início da tarde, as tesourarias de bancos e exportadores ofertaram moeda em mercado, favorecendo a queda mais acentuada das cotações. Por volta das 15 horas, o dólar caiu até a mínima de R$ 2,113 (-0,38%) no mercado interbancário e a R$ 2,112 (-0,42%) no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O juro do título de 30 anos recuava a 5,0621% de 5,10% na sexta-feira; e a taxa do título de 10 anos estava em 4,9851% de 5,01% na sexta-feira. O petróleo para junho em Nova York às 14h33 caía 2,35% a US$ 73,40 o barril.