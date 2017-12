Dólar acentua queda reagindo à ata do BC dos EUA O dólar renovou a mínima na tarde de hoje acompanhando o recuo do juro do título do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos após as informações da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). Por volta das 15h30, os juros de 10 anos cediam para 4,9668% ante 5,011% ontem. ÀS 15h37, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana recuava 0,54%, a R$ 2,123, enquanto dólar comercial caía 0,51%, a R$ 2,125. Alguns operadores avaliaram que a ata sugere que o fim do aperto monetário norte-americano pode estar chegando ao fim. Segundo o documento, a maioria via o fim do ciclo de aperto próximo e alguns temiam possível aperto excessivo do crédito. O documento também destaca que o impacto dos preços de energia e commodities ainda preocupa e que a desaceleração dos preços de imóveis afeta o consumo.