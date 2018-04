Dólar amplia baixa, negociado a R$ 2,048 O dólar comercial ampliou o ritmo de baixa e era negociado, às 10h50, a R$ 2,048 no mercado interbancário. A cotação representa um recuo de 0,63% em relação à taxa de câmbio do final do dia, na última sexta-feira. É o valor mínimo do dólar hoje, desde a abertura do mercado. Na quinta-feira da semana passada, o dólar fechou a R$ 2,044, o valor mais baixo da moeda norte-americana em relação ao real desde março de 2001. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar também é negociado hoje abaixo de R$ 2,05, nas mínimas históricas. O pregão de dólar à vista da BM&F tem pouco mais de um ano de funcionamento.