Dólar apaga alta e está cotado a R$ 2,033, estável O dólar comercial apagou a valorização inicial de 0,25%, registrada hoje mais cedo na abertura dos negócios interbancários, e estava cotado a R$ 2,033 às 11h35, a mesma taxa do fechamento da sessão ontem à tarde. Na mínima, o dólar já foi negociado esta manhã a R$ 2,032, enquanto a taxa máxima ficou em R$ 2,039. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista era negociado a R$ 2,032, praticamente estável (a moeda norte-americana fechou ontem cotada a R$ 2,0323 na BM&F). O mercado doméstico de câmbio amanheceu um pouco apreensivo hoje, em razão da posição defensiva adotada pelos mercados globais diante do forte crescimento econômico da China no primeiro trimestre do ano, que pode levar à alta dos juros naquele país. Mas a sinalização de que o Banco Central brasileiro deve acelerar o corte de juros por aqui, com o placar dividido da votação do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a redução da taxa Selic ontem à noite, animou os investidores no mercado futuro de juros, onde as taxas estão despencando na BM&F.