Dólar atinge a máxima do dia, cotado a R$ 2,187 O dólar atingiu nesta tarde a cotação máxima do dia até agora, a R$ 2,187. No mercado interbancário, o dólar comercial subia 2,39% às 14h36. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), às 14h30, o dólar negociado à vista tinha elevação de 2,44%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, operava em queda de 2,56%, aos 38.407 pontos, às 14h41.