Dólar cai 0,05% e fecha a R$ 2,216 O dólar comercial fechou em leve baixa de 0,05%, cotado a R$ 2,216. A moeda norte-americana chegou a cair para menos de R$ 2,20 na mínima do dia (R$ 2,199). O dólar não encontrou força para subir, mesmo com o risco País em alta e o mercado externo mostrando cautela, enquanto aguarda o resultado da última reunião do Federal Reserve (o BC americano) sob comando Do presidente Alan Greenspan. Os movimentos em torno da rolagem de posições no mercado futuro (amanhã será formada a taxa média do dólar - ptax - que será usada na liquidação dos contratos no próximo dia 1º, quarta-feira) e a reabertura da emissão soberana de títulos de 2015, em euros, foram os dois fatores que mais pesaram para a queda do dólar. Mas os especialistas citaram também a magnitude do saldo positivo da balança comercial na quarta semana do mês, que veio reforçar a lista de boas notícias relativas aos fundamentos da economia nacional.