Dólar cai 0,24% e fecha a R$ 2,121 O dólar comercial fechou a quarta-feira a R$ 2,121 (-0,24%) - o mesmo patamar registrado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Hoje a cotação do dólar ante o real manteve-se em baixa, acompanhando a tranqüilidade do mercado internacional, com destaque para o desempenho da moeda norte-americana frente às demais divisas de países desenvolvidos, para a melhora do Risco Brasil, a alta das bolsas e o recuo do preço do petróleo. Além disso, o mercado gostou da escolha de Geraldo Alckmin como candidato à Presidência da República pelo PSDB. E avalia que a tensão formada ao redor do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, desde as últimas denúncias envolvendo seu nome, diminuiu de ontem para hoje.