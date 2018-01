Dólar cai 0,33% e volta a fechar abaixo de R$ 2,10 A moeda norte-americana voltou hoje a fechar em baixa em relação ao real, depois do repique de ontem. Tanto o dólar comercial quanto o dólar negociado à vista no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros encerraram o pregão valendo R$ 2,097, em baixa de 0,33%. O mercado interno de dólar acompanhou o comportamento das bolsas norte-americanas. Lá, os investidores trabalharam boa parte do dia ainda receosos com a inadimplência no mercado de créditos imobiliários a clientes de alto risco, conhecido como subprime. O déficit da conta corrente do último trimestre de 2006, menor do que o esperado, ajudou a aliviar um pouco as preocupações e, no meio da tarde, o quadro negativo já havia se dissipado. No Brasil, o Banco Central anunciou à tarde o resultado parcial do fluxo cambial em março. Até dia 9, a conta estava positiva em US$ 3,254 bilhões, com US$ 1,502 bilhão pelo segmento financeiro e US$ 1,752 bilhão pelo comercial.