Dólar cai 0,52% e encerra o dia abaixo de R$ 2,09 O dólar fechou em queda pelo quinto dia útil consecutivo. O dólar comercial, no mercado interbancário, recuou 0,52%, para R$ 2,088. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista cedeu 0,60% e encerrou a R$ 2,0865. Nessas cinco sessões, a moeda norte-americana acumulou ante o real baixa superior a 2%. A recuperação das Bolsas em Nova York e da Bovespa esta tarde, após a volatilidade exibida de manhã, estimulou as ofertas de dólares em mercado, que levaram a moeda a renovar as cotações mínimas. O fluxo cambial foi positivo, mas considerado pequeno. O dólar operou durante todo o dia em queda. Na cotação mínima, caiu a R$ 2,086 na BM&F. Na máxima, valia R$ 2,098 no mercado interbancário. No mercado acionário, o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York avançava 0,45% às 16h25 (de Brasília), o Nasdaq, da Bolsa eletrônica, subia 0,61% e o Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, registrava ganho de 0,30%.