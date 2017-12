Dólar cai 0,92% e Ibovespa sobe 2,17% O mercado financeiro doméstico hoje parece mais calmo em relação ao dia anterior. Às 10h56, o dólar comercial recuava 0,92%, cotado a R$ 2,268, enquanto a moeda negociada no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) caía 1,48%, a R$ 2,266. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa subia 2,17%, aos 37.290,3 pontos. No mercado futuro de juros, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008 (o mais líquido) recuava e poejtava taxa de 15,28% ao ano, ante 15,37% de ontem.