Dólar cai 1,34% e espera divulgação de indicadores Depois da alta de 1,40% na terça-feira, hoje o dólar à vista negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriu em queda de 1,34%, cotado a R$ 2,291. Em momento de incertezas sobre o futuro da economia internacional, a divulgação de indicadores como PIB doméstico do primeiro trimestre (9h30), decisão do Copom (final da tarde), ata da reunião do Federal Reserve Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, às 15 horas), entre outros, já trariam convicção de que a volatilidade deve permear a definição das cotações da moeda norte-americana nesta quarta-feira. Com isso ocorrendo na data em que se forma a ptax (média das cotações do dólar apurada pelo BC) que liquidará, amanhã, os contratos futuros de dólar junho, a ocorrência de fortes oscilações é uma certeza. Por isso, o Banco Central (BC) trouxe de volta ao jogo, já desde ontem, o leilão de swap cambial em que assume posição vendedora de dólares e anunciou que repetirá a dose esta quarta-feira. A operação vai ocorrer entre as 12 horas e as 13 horas e o resultado será anunciado às 14h30.