Dólar cai à mínima e Bovespa bate nova máxima Os mercados mantém sua reação positiva ao dado de nível de preços ao produtor nos EUA, que veio abaixo do esperado. Na Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, principal índice, atingia a máxima pontuação do dia até então, por volta das 13h10, em alta de 1,73% (aos 37.190 pontos). A mínima até agora foi de +0,01%. No mercado de câmbio, o dólar atingiu sua cotação mínima por volta do horário citado, em baixa de 0,65% tanto no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) quanto no mercado interbancário. Neste, o dólar comercial operava valendo R$ 2,148. Na BM&F, o dólar negociado à vista estava cotado em R$ 2,14695. Os juros futuros também continuam seu movimento de queda. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na BM&F, projetava taxa de 14,38% ao ano, ante taxa de 14,44% ao ano projetada no fechamento de ontem.