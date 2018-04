Dólar cai a R$ 2,023 com fluxo forte e notícias positivas Cenário externo positivo, inflação tranqüila - com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) abaixo das expectativas -, Risco Brasil em queda e muitos, muitos dólares entrando no País, continuam pressionando as cotações do câmbio para baixo. Segundo operadores, esses fatores certamente motivaram hoje a intervenção do Banco Central (BC), anunciando leilão de swap cambial reverso (equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro) das 12h30 às 13 horas. Operadores dão conta de que, mais cedo, o fluxo de entrada líquida de recursos já estava na casa do US$ 1 bilhão, "senão mais", chegou a comentar um profissional. Boa parte disso, especula-se, ainda viria da Arcelor Mittal para pagar a recompra das ações da Arcelor Brasil. Pouco antes do aviso do leilão - agora diretamente no sistema eletrônico, sem comunicado prévio aos investidores, como estabeleceu o BC ontem à noite - o dólar comercial tinha batido a mínima de R$ 2,027, o que representava queda de 0,39%. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a mínima foi de R$ 2,02645 (-0,40%). Já às 12h11, o dólar comercial valia R$ 2,023 (-0,59%) e o dólar na BM&F, R$ 2,022 (-0,58%).